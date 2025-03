Julgamento de acusados pela morte de Maradona se inicia nesta terça; penas chegam até 25 anos de prisão

No banco dos réus, sete pessoas respondem por "homicídio simples com dolo eventual" em audiências a partir desta terça-feira

Os sete profissionais de saúde acusados de negligências que teriam conduzido à morte de Diego Armando Maradona vão a julgamento a partir desta terça-feira, 11, na Argentina. Os réus responderão por homicídio quatro anos após o óbito do maior ídolo do futebol nacional. O caso, inclusive, tem despertado emoções no país.

Os médicos sentados no banco dos réus responderão por “homicídio simples com dolo eventual”. Ou seja, quando há consciência de que sua negligência pode resultar na morte do outro. Os promotores públicos veem provas de displicência suficientes para levá-los a julgamento, e se condenados, as penas variam de oito a 25 anos de prisão.