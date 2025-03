Inter se movimenta nos bastidores para garantir permanência de Vitinho

O Inter já se movimenta para garantir a permanência do atacante Vitinho, uma das principais surpresas neste início de temporada. Pela performance de destaque do jogador, o Colorado busca se antecipar ao fim do seu contrato. Afinal, em um primeiro momento, o empréstimo tem duração de somente seis meses. O desejo do clube gaúcho é ampliar o vínculo até o final do ano, de acordo com informação do portal “Vozes do Gigante”.

Caso tal negociação pela continuidade do atacante até o final de 2025 se concretize, há um aumento das chances de Vitinho seguir em definitivo no Internacional. Isso porque seu vínculo com o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, donos dos seus direitos econômicos, expira no fim do primeiro semestre do próximo ano. Neste cenário, surgiria a possibilidade do atleta assinar um pré-contrato com o Internacional em janeiro de 2026 e permanecer sem custos de transferências.