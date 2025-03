Inter anuncia a contratação de jovem jogador de Gana

O Inter fechou a contratação do jovem ganês Denis Marfo, que chega inicialmente para integrar o sub-20. Aos 19 anos, atua como zagueiro e volante. Dessa maneira, é o segundo jogador do país africano a ser anunciado pelo Colorado. Afinal, há duas semanas, o o clube adquiriu Benjamin Arhin, que já fazia parte do elenco desde 2024.

No ano passado, o gerente de futebol da base do Inter, Luther Alves, foi a Gana acompanhar um torneio organizado por clubes do país e pelos empresários brasileiros Didi Gualberto e Danilo Silva. Na ocasião, o dirigente observou Marfo na competição e acertou a contratação do jogador.