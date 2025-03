Grêmio vai com força máxima para enfrentar o Athletic; veja os relacionados

O Grêmio vai com força máxima para o duelo da segunda fase da Copa do Brasil diante do Athletic. Assim, a delegação embarcou em voo fretado na tarde desta terça-feira (11) rumo a São João del Rei, no interior de Minas Gerais, onde ocorrerá o confronto. A partida está marcada para 19h30 (de Brasília).

Havia a expectativa de o técnico Gustavo Quinteros poupar alguns jogadores da viagem. No entanto, a derrota por 2 a 0 para o Inter na primeira partida da decisão do Campeonato Gaúcho e a importância da Copa do Brasil pesaram na decisão.