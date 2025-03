Flamengo prepara volta de Danilo diante do Fluminense após incômodo muscular

“O Danilo está bem, está sem dor e já está com a preparação física no campo, fazendo um planejamento para esse jogo de quarta-feira. Everton Cebolinha e Michael hoje estão em uma nova fase, entraram no campo com a preparação física sendo monitorado também pela fisioterapia. Não tiveram nenhuma intercorrência nas atividades, não se queixaram de dor e seguem conforme a programação. Como esses dois atletas entraram agora na fase de campo, tudo vai depender da evolução diária conforme eles forem cumprindo as etapas, a gente vai conseguir ter uma decisão sobre o jogo de domingo”, comentou Sassaki.

Por fim, Bruno Henrique será desfalque por conta de uma lesão grau 1 na coxa direita. Assim, o atacante realizou exame no último domingo (9), com Fernando Sassaki, chefe médico do futebol, e dificilmente terá condições de atuar também na segunda partida contra o Fluminense.