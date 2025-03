Flamengo e Pulgar: entenda detalhes que faltam para renovação

O Flamengo e o volante Erick Pulgar estão em negociações para a renovação de contrato do jogador, mas ainda resta alguns detralhes para o acerto se concretizar. As partes já definiram o tempo do novo vínculo, que será de três anos. O ponto central das negociações no momento é a definição da multa rescisória. Enquanto o clube propõe um valor, os representantes de Pulgar defendem outro. Para alinhar os detalhes e buscar um consenso, uma nova reunião entre as partes está agendada para a próxima semana.

Erick Pulgar se tornou um jogador essencial no esquema do Flamengo de Filipe Luís e tem vínculo com o Rubro-Negro até o final desta temporada. No ano passado, o volante optou por não discutir a possibilidade de renovação e, inicialmente, sairia ao término do contrato.