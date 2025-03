Ex-Vasco, lateral-esquerdo fecha com o time de Ronaldo Fenômeno

Revelado pelo Cruz-Maltino, Henrique estava sem clube e foi contratado pelo Valladolid, lanterna do Campeonato Espanhol, até o fim da temporada / Crédito: Jogada 10

Em situação crítica no Campeonato Espanhol, o Valladolid anunciou um novo reforço nesta terça-feira (11). Trata-se do lateral-esquerdo Henrique, ex-Vasco e que estava sem clube. O jogador, de 30 anos, assinou contrato até o fim da atual temporada. Henrique profissionalizou-se em 2013, com 19 anos, e ficou no Cruz-Maltino até 2021. No total, disputou 186 partidas, fez um gol e deu uma assistência, conquistando por duas vezes o Campeonato Carioca.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nas últimas temporadas pelo Vasco, ganhou mais sequência como titular e passou a ser observado por clubes da Europa. Dessa maneira, sua primeira experiência fora do Brasil foi no Lyon, onde ficou até 2024. No total, entrou em campo em 45 oportunidades, com um gol e duas assistências.