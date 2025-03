Depois de 17 anos, Thiago Silva volta a disputar uma final pelo Fluminense

Com a camisa tricolor, defensor este presente na final da Libertadores de 2008 e da Copa do Brasil em 2007 e tem 50% de aproveitamento / Crédito: Jogada 10

Após 17 anos, Thiago Silva terá a oportunidade de disputar uma final pelo clube que o revelou, o Fluminense. Assim, o Monstro estará em campo para enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela primeira partida da decisão do Carioca. A última vez em que ele atuou em uma final pelo Tricolor foi na Libertadores de 2008, diante da LDU. Vale lembrar que o defensor também esteve envolvido também na disputa da Copa do Brasil de 2007 em que o time carioca ficou com o título contra o Figueirense.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Dessa forma, essa será a primeira chance do zagueiro conquistar um título do Campeonato Carioca. Ele disputou três edições do torneio pelo clube entre 2006 e 2008 e foi vice da Taça Rio no último ano para o Botafogo.

Esse será também a primeira final do zagueiro contra o Flamengo, pois os adversários das outras decisões foram: Figueirense (Copa do Brasil), Botafogo (Taça Rio) e LDU (Libertadores). Recuperado de lesão Thiago Silva voltou a ser titular da equipe no empate, sem gols, com o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, e está à disposição do técnico Mano Menezes.