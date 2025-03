Depay se destaca mata-matas no Corinthians e vira grande esperança na Libertadores

O Corinthians colocou toda sua atenção para o duelo decisivo desta quarta-feira (12/3). Afinal, o Timão encara o Barcelona-EQU, às 21h30, de Brasília, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da terceira fase prévia da Libertadores, após perder o duelo de ida por 3 a 0. Para conseguir a virada, o Alvinegro conta mais do que nunca com sua grande estrela: Memphis Depay.

O holandês, aliás, se acostumou a ser decisivo em partidas eliminatórias com a camisa do Corinthians. Afinal, já são sete assistências e um gol, contando jogos da Copa Sul-Americana de 2024 e do Paulistão e da Conmebol Libertadores deste ano. O único confronto que ele não soma uma participação de gol em embates de mata-mata com o Timão, foi justamente na derrota por 3 a 0 para o Barcelona-EQU.

O camisa 10 também é o jogador com mais participações em gols do Corinthians em 2025. Foram seis assistências e duas bolas na rede em 13 partidas. Os bons números fizeram com que ele voltasse ao radar da seleção holandesa. O jogador entrou na lista de pré-convocados para os jogos contra a Espanha, pela Liga das Nações.

Memphis Depay tem uma das melhores marcas de sua carreira no Corinthians. Os números no Timão só ficam abaixo do aproveitamento que ele teve no Lyon, da França. Contudo, o atacante agora terá uma missão dura que é classificar o Corinthians para a fase de grupos da Libertadores.

O Alvinegro precisa vencer o Barcelona-EQU por três gols de diferença para levar a partida para os pênaltis ou por quatro tentos para se classificar direto. A partida acontece na Neo Química Arena, às 21h30.