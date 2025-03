Deboche de ex-médico do Flamengo à série de lesões no clube pega mal com jornalista: ‘não superou’

Demitido do clube depois de 23 anos, Márcio Tannure gravou um vídeo ironizando o trabalho do departamento médico do Rubro-Negro

A lesão de Bruno Henrique, confirmada pelo Flamengo no início desta semana, motivou o deboche de Márcio Tannure nas redes sociais. Desligado em meio à reformulação da gestão de Luiz Eduardo Baptista, o ex-médico rubro-negro ironizou a recorrência dos problemas físicos no elenco para alfinetar seu desafeto, José Luiz Runco, e membros da nova diretoria. Uma atitude que gerou reação adversa em Venê Casagrande.

Atitude lamentável

A postura de Márcio Tannure causou incômodo no jornalista Venê Casagrande, que usou seu perfil para criticar o vídeo divulgado pelo profissional. “Que atitude lamentável do ex-médico do Flamengo”, iniciou.

“Parece uma pessoa que não superou um pé na bunda e vê o ex (ou a ex) com outro (a). Além disso, ainda considero falta de respeito com os atletas que estão se machucando. Fica parecendo que está torcendo contra o Fla ou que tenha lesões para falar “eu avisei”, opinou.