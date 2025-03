Corinthians e Palmeiras se unem para retorno de jogadores da Data Fifa

Clubes estudam logística para contar com atletas convocados para o segundo jogo da final do Paulistão

Com a definição da final do Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras já começaram a se preparar para o duelo decisivo, no dia 27 de março. A disputa pelo título será interrompida para a realização da Data Fifa e os clubes já se articulam para atuarem juntos no retorno dos seus jogadores.

A ideia é que os rivais atuem em conjunto para agilizar o retorno dos convocados, a fim de que os times estejam completos para a decisão. A Data Fifa terminará no dia 25, dois dias antes da decisão.