Com novidades, Barcelona divulga relacionados para enfrentar o Corinthians

Para o duelo decisivo na terceira fase eliminatória da Libertadores, diante do Corinthians, o Barcelona de Guayaquil divulgou sua lista de relacionados com três novidades.

Na comparação entre quem foi convocado para o 3 a 0 da ida , a lista do técnico Segundo Castillo conta com o goleiro uruguaio Ignacio De Arruabarrena, o zagueiro Alex Rangel e o experiente lateral-direito Mario Pineida.

No caso de Arruabarrena, esta é sua primeira convocação desde que sua contratação se tornou oficial, em 22 de fevereiro. Já Pineida, expulso quando da qualificação do Barce contra o El Nacional, na fase anterior da Liberta, volta a ser opção. Com boas chances, inclusive, de começar como titular.

Já no caso de Alex Rangel, a situação se dá mais por caráter moral do que físico. Isso porque ele ainda se recupera de contratura no músculo da coxa esquerda e não tem condições de integrar sequer o banco de reservas.

Em razão da ampla vantagem obtida como mandante, o Barcelona pode perder até por dois gols de diferença para o Corinthians que segue qualificado para os grupos da Libertadores. A saber, o duelo da volta acontece na próxima quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.