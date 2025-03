Champions: Inter confirma vantagem, vence Feyenoord e pega o Bayern nas quartas

Thuram e Çalhanoglu fizeram os gols da Inter, enquanto Moder fez para o time holandês, que se despede do torneio nas oitavas. Agora, os Nerazzurri enfrentam o Bayern de Munique nas quartas, que ocorrerão em abril. Curiosamente, o time bávaro foi o vice-campeão quando do citado último título da Inter, 15 temporadas atrás.

Campeã pela última vez na temporada 2009/10, a Inter deu mais um passo na Champions League, mantendo vivo o sonho do tetracampeonato. Nesta terça-feira (11), a equipe do técnico Simone Inzaghi confirmou o favoritismo e a vantagem, voltando a bater o Feyenoord (HOL) e avançando às quartas de final. Desta vez, no Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão, por 2 a 1.

Inter não corre riscos

Com grande vantagem por conta da vitória fora de casa por 2 a 0, Simone Inzaghi se deu ao luxo de poupar. Ele contou com o retorno de Sommer à meta, mas deixou Lautaro Martínez no banco, por exemplo. Mesmo assim, a Inter de Milão não demorou a ampliar sua vantagem. Afinal, logo aos 8′, Thuram arrancou pela esquerda, passou por dois defensores já dentro da área e mandou com muito estilo para acertar o ângulo de Wellenreuther. Golaço!

Posteriormente, começou o “show” de pênaltis no San Siro. Primeiro, aos 42′, Moder foi derrubado por Çalhanoglu. Após análise do VAR, o árbitro Ivan Kruzliak (SVK), então, marcou pênalti. O próprio Moder botou no fundo do barbante, tentando recolocar os visitantes no confronto.

Mas a Inter estava destinada a avançar de fase. Aos 5′ da etapa final, o zagueiro Thomas Beelen vacilou e cometeu pênalti bastante duvidoso em Thuram. Çalhanoglu foi para a bola e fez o 2 x 1, definindo, assim, o duelo. Depois, aos 22′, a terceira marcação de pênalti do jogo. Thuram caiu após combate de Beelen e Kruzliak marcou a penalidade. O VAR, porém, sugeriu revisão, com o árbitro modificando sua marcação e concedendo amarelo ao francês por simulação. Não faria falta, já que a vaga era mesma preta e azul.