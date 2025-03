Caso Robinho: Preso, ex-jogador terá julgamento de dois recursos nos próximos dias

A defesa busca a modificação da decisão que homologou a sentença da Justiça italiana, que condenou o jogador, com o argumento que há diferença nas legislações da Itália e do Brasil, e que a dosimetria deve ser adaptada ao que diz a lei penal brasileira. Dessa forma, o recurso é para tentar diminuir a condenação de Robinho, réu primário, para até seis anos – o que o levaria a progredir para o regime semiaberto.

Em 2022, a Itália julgou o caso, embora Robinho já estivesse no Brasil na época. Na ocasião, o governo italiano solicitou ao STJ que o jogador cumprisse a pena no Brasil. Assim, desde o dia seguinte da decisão do STJ, o ex-jogador está preso no presídio de Tremembé, em São Paulo,