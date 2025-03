Calleri reclama da arbitragem após eliminação do São Paulo: ‘Teria que ir ao VAR’

Atacante argentino reclamou do pênalti que resultou no gol da eliminação tricolor e definiu que o clássico foi um jogo truncado

Terminou a campanha do São Paulo no Campeonato Paulista de 2025. Na noite desta segunda-feira (10), o Tricolor perdeu para o Palmeiras por 1 a 0 e se despediu do estadual, após conseguir fazer um jogo truncado na casa do rival.

A torcida são-paulina e os jogadores não esquecerão tão fácil a eliminação. Tudo por conta do pênalti marcado para o adversário, em lance de Arboleda com Vitor Roque. Na ocasião, os tricolores reclamaram que o atacante se atirou no equatoriano, mas o árbitro marcou e o VAR não recomendou a revisão da jogada. Na saída de campo, o atacante Calleri demonstrou sua insatisfação com a arbitragem, além de destacar pontos da atuação do São Paulo.