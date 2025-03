Bragantino avança nos pênaltis na Copa do Brasil e com seu goleiro fazendo gol

No tempo normal, 1 a 1. Assim, a decisão foi para as penalidades; E como ocorreu contra o Sousa-PB, Cleiton acerta sua cobrança: Braga 4 a 2

Com a classificação à terceira fase, o Bragantino abocanhará mais R$ 2,315 milhões em premiação. Somando todas as fases, o total está em R$ 5,732 milhões. O eliminado Zequinha não sai de mãos vazias. A soma de sua premiação pelas duas primeiras fases é de R$ 1,830 milhão.

O Bragantino está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil, mas foi no drama. Na noite desta terça-feira, 11/3, jogando em casa, o Nabizão, debaixo de chuva, recebeu o São José e era o favorito. Saiu na frente com um gol logo no início, com Jhon Jhon. Porém, para a ira de 1.840 torcedores (ou 1.838, já que o Zequinha tinha duas testemunhas apoiando o time gaúcho), que proporcionaram uma renda de R$ 39.690,00, cedeu o empate na etapa final, gol de Laison. Assim, após o apito final e muitas vaias, o Bagantino só confirmou a vaga nas penalidades. E asimn como ocorreu contra o Souza, o goleiro Cleiton cobrou a penalidade decisiva. Isso depois de pegar uma cobrança: 4 a 2

São José empata no início do segundo tempo

Se o Zequinha foi apenas defesa no primeiro tempo, na etapa final a coisa mudou. Afinal, logo no primeiro ataque, após dois minutos, Laison recebeu na área e chutou dividindo com Laquintana. A bola pegou efeito e enganou o goleiro Clediton. Gol de sorte também vale. O time gaúcho realmente melhorou e foi mais ao ataque. Mas era o Bragantino que criava as melhores chances. Vinicinho e Nacho deram trabalho para a defesa do São José.

Como a situação estava complicada, o técnico Fernando Seabra lançou mão de dois titulares que estavam no banco: Sasha e Moisés. Mas, para desespero dos seus torcedores, o time da casa não conseguiu (com 25 finalizações contra 3) desempatar. Assim, nova decisão por pênaltis para o Bragantino. O goleiro Cleiton defendeu uma cobrança. E foi ele quem cobrou (pegando grande distância) a penalidade que definiu a vitória. Repeteco do que ocorreu contra o Sousa. Afinal, foi o arqueiro que naquela partida também fez o gol da classificação na disputa por pênaltis.

“Era o quarto pênalti e eles tinham perdido duas vezes. Era a vez do Capixaba. Ele perguntou se eu queria bater, eu era o quinto e agradeci a ele pela confiança. Acertei. Durante o jogo ficamos devendo, mas nosso objetivo final a gente conseguiu: a classificação”, disse Cleiton.