Botafogo segue de olho e prepara nova proposta por Mosquera, do Bragantino

Fora do Campeonato Carioca, inclusive da Taça Rio, o Botafogo se prepara para as principais competições da temporada. No entanto, o clube ainda pretende qualificar o elenco com a chegada de reforços pontuais. Assim, o Alvinegro segue de olho em Henry Mosquera e prepara uma nova investida ao Red Bull Bragantino. A informação é do portal “ge”

No momento, inclusive, os dirigentes do clube carioca mantêm conversas com os representantes do colombiano, porém ainda não conseguiu chegar a um denominador comum com o Massa Bruta.