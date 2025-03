Bayern volta a vencer o Leverkusen e avança na Champions

Harry Kane brilha com gol e assistência; time de Munique enfrentará a Inter de Milão nas quartas de final / Crédito: Jogada 10

O Bayern está vivo na busca por mais um título da Champions. No clássico alemão, os Bávaros levaram a melhor sobre o Bayer Leverkusen e venceram por 2 a 0, nesta terça-feira (11), na BayArena. Harry Kane foi o grande destaque da partida, com gol e bela assistência para Alphonso Davies. Ambos os gols foram marcados na segunda etapa. Agora, o clube de Munique encara a Inter de Milão nas quartas de final. A partida contra a Inter de Milão, que eliminou o Feyenoord nesta fase de oitavas de final, está marcada para o próximo dia 8 de abril. O primeiro jogo terá mando de campo do Bayern.

Além de ser o craque do jogo nesta segunda vitória do Bayern sobre o Leverkusen, Harry Kane chegou a 10 gols nesta edição da Champions e está com somente um a menos que Raphinha, atual artilheiro. O brasileiro, inclusive, marcou dois gols na vitória do Barcelona diante do Benfica, também nesta terça-feira.

No jogo de ida, o Bayern já havia encaminhado a classificação com a vitória por 3 a 0, em Munique. Assim, a equipe avança com placar agregado de 5 a 0 sobre o Leverkusen. Bayer Leverkusen x Bayern de Munique As equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado na BayArena e foram para o intervalo com o placar zerado. Ambos os times criaram oportunidades, mas o Leverkusen apresentou mais intensidade no ataque.