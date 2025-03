Atlético-MG e Botafogo são absolvidos por confusão no Brasileirão 2024

A 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) absolveu Atlético-MG e Botafogo por confusão no Brasileirão 2024. Na ocasião, a denúncia teve base no no artigo 257: “participar de rixa, conflito ou tumulto, durante a partida”, visto que um atrito generalizado aconteceu no empate, sem gols, no Independência.

Vale lembrar que após o apito final, um auxiliar de Artur Jorge, ex-técnico do Alvinegro, encostou no celular de um jornalista. Em outro momento, um segurança da Arena ameaçou jogar uma grade na delegação carioca.