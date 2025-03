Atlético de Madrid x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de clássico decisivo na Champions 2024/25. Nesta quarta-feira (12), Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam às 17h (de Brasília), no Estádio Wanda Metropolitano, pelo jogo de volta das oitavas de final da principal competição de clubes do planeta. No primeiro duelo, o time merengue levou a melhor no Santiago Bernabéu e venceu por 2 a 1, com grande atuação de Rodrygo. Quem avançar encara o vencedor de Arsenal x PSV.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Max (streaming).