Zubeldía abre mão de ‘quarteto mágico’ para reforçar defesa do São Paulo

Treinador desfez esquema com Oscar, Calleri, Lucas e Luciano para jogar com três zagueiros e corrigir erros defensivos na temporada / Crédito: Jogada 10

O São Paulo encara o Palmeiras nesta segunda-feira (10/3), às 21h35, no Allianz Parque, valendo uma vaga na final do Campeonato Paulista. Mirando sua primeira final pelo Tricolor Paulista, o técnico Luis Zubeldía prepara uma grande mudança para o clássico. Afinal, o argentino deve abrir mão do ”quarteto mágico”, para reforçar o sistema defensivo da equipe.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Luciano, Oscar, Lucas e Calleri não jogam juntos desde a derrota por 2 a 1 para a Ponte Preta, no Morumbis, pela penúltima rodada da fase de grupos do Paulistão. Desde então, Zubeldía vem optando por uma formação com três zagueiros. O esquema deu certo nos dois jogos seguintes, contra o São Bernardo (3 a 1) e Novorizontino (1 a 0).