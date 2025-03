Zenit condena ataques racistas a Wendel, futuro volante do Botafogo

Futuro reforço do Botafogo, Wendel sofreu insultos racistas na última partida do Zenit. De acordo com o clube russo, o ato aconteceu, neste sábado (8), no triunfo por 2 a 0 sobre o Fakel, pela 20ª rodada do campeonato local. Com isso, o clube de São Petersburgo repudiou os atos e os denunciou nas redes sociais.

“Não ao racismo. Sem insultos raciais. Não a tudo que contrarie os valores globais do futebol e do esporte”, diz um trecho da mensagem publicada pelo Zenit no Instagram.