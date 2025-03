Vitão alcança marca emblemática pelo Inter em jogo de ida da final do Gauchão

Principal zagueiro do Colorado completou 150 jogos pela equipe no primeiro Gre-Nal da decisão do Campeonato Gaúcho / Crédito: Jogada 10

O zagueiro Vitão completou 150 jogos pelo Inter no Gre-Nal do jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho, na Arena, no último sábado (8). A coroação da marca veio com uma vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio. Assim, o resultado encaminhou o que pode ser o primeiro título do defensor pelo Colorado. Vitão, aliás, celebrou a proeza em publicação nas redes sociais. “Cheguei aqui inicialmente para ficar apenas 3 meses e sábado completei 150 jogos com esta camisa. Não me arrependo em nenhum momento da minha escolha. Seguirei dando o meu melhor dentro de campo para conquistarmos grandes coisas juntos. Para cima, Internacional”, comemorou o zagueiro.

O Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, cedeu o defensor sem custos ao Inter ainda no primeiro semestre de 2022 graças a implementação de uma regra por parte da Fifa. Na ocasião, devido à guerra entre Rússia e Ucrânia, a entidade máxima do futebol possibilitou que atletas estrangeiros suspendessem seus contratos de forma unilateral com agremiações desses dois países. Desse modo, os jogadores estariam aptos a atuar por outros clubes do mundo.

Zagueiro rapidamente se firmou no Inter Inicialmente, Vitão defenderia o Colorado somente por três meses, porém, com a extensão dos conflitos, renovou o seu vínculo com o clube gaúcho. Posteriormente, o seu contrato com Shakhtar Donetsk expirou no fim de junho do ano passado e, consequentemente, fechou em definitivo no Internacional. O novo acordo passou a ser válido até o fim de 2026. Após sua chegada ao Internacional, o zagueiro rapidamente se consolidou como titular e peça essencial do time. O destaque pela equipe despertou o interesse de clubes da Europa e do próprio Brasil. Por sinal, ele esteve próximo de se transferir tanto para o Real Betis, da Espanha, como também para o Flamengo.