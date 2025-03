Vídeo! Dublador revela instruções dadas por Neymar em eliminação do Santos no Paulistão

Ausência notável dentro das quatro linhas, Neymar participou quase como um membro da comissão técnica na derrota por 2 a 1 para o Corinthians, que culminou na eliminação do Santos no Paulistão. O astro analisou lances com auxílio da tecnologia e deu orientações aos companheiros à beira do gramado da Neo Química Arena, além de motivá-los no decorrer da partida.

Em um vídeo divulgado pelo dublador Veloso, é possível ver o camisa 10 dando instruções defensivas em espanhol ao lateral Gonzalo Escobar durante a partida. As orientações ocorreram pouco depois do gol de empate santista, ainda na primeira etapa do clássico.