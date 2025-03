Súmula do Gre-Nal cita que Borré foi atingido por bobina de papel

No confronto pela ida da final do Gauchão, o atacante sentiu após receber o golpe quando saiu para aquecer, aos 43 minutos do primeiro tempo

A súmula do jogo de ida do Gre-Nal, pela final do Gauchão, relatou que o atacante Borré foi atingido por um rolo de papel. O jogador ficou caído ao sentir o objeto, no fim do primeiro tempo, mas não sabia ao certo o que tinha o atingido.

“Informo que aos 43 minutos do primeiro tempo, enquanto os jogadores da equipe S.C. Internacional, estavam no aquecimento, o jogador nº19, Sr. Rafael Santos Borre Maury, foi atingido por um rolo de bobina no rosto, tal objeto foi arremessado do setor de torcedores da geral do

Grêmio. O jogo foi paralisado por 2 minutos e, após a chegada do policiamento no local, foi reiniciado”, diz a súmula.