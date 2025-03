Sporting define preço para vender artilheiro da Europa

Gyöekeres tem 39 gols em 40 partidas na temporada. No último domingo, fez dois na vitória dos Leões sobre o Casa Pia por 2 a 1 / Crédito: Jogada 10

O atacante Viktor Gyökeres e seus empresários entraram em acordo com o Sporting para uma possível venda do jogador na próxima janela de transferências. O artilheiro sairia do clube português por menos de 100 milhões de euros, multa rescisória estipulada em seu contrato, que expira em 30 de junho de 2028. De acordo com o jornal “A Bola” e o jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências, os Leões estariam dispostos a vender o atacante por um valor entre 65 e 75 milhões de euros (entre R$ 407,5 a 470,2 milhões).

Este montante foi citado pelo jornal "Sport", da Espanha, em novembro do ano passado, quando noticiou o interesse do Barcelona no sueco. Além dos catalães, o Manchester City e o Manchester United estariam de olho no jogador.