Rochet volta aos relacionados e promete briga pela titularidade no Inter

Pela primeira vez no ano, goleiro uruguaio esteve disponível para atuar pelo Colorado no Gre-Nal de ida da final do Campeonato Gaúcho / Crédito: Jogada 10

O Inter contou com o goleiro Rochet entre os relacionados pela primeira vez na temporada no último compromisso da equipe. Pelo tempo inativo, o uruguaio ficou como opção no banco no Gre-Nal, que representou o jogo de ida da decisão do Estadual, no último sábado (8). Assim, se criou a esperança que ele retome a titularidade no clássico que vai definir o título gaúcho, no próximo domingo (16). Ao mesmo tempo, há a promessa de travar uma briga com Anthoni pela posição. O técnico Roger Machado comentou sobre a volta de Rochet e frisou que há a chance de estar entre os 11 iniciais já no compromisso seguinte do Colorado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “O Chino (Rochet) é uma grande liderança interna. Veio para o campo no início da preparação, colocamos no banco com o mínimo das condições, muito mais pelo peso que representa no grupo. E também como segurança e motivação, incentivo ao Anthoni. A semana vamos observar e ver como o Rochet progride”, abordou o comandante.

O treinador também valorizou o desempenho de Anthoni, que assumiu a posição com o desfalque do uruguaio, no Gauchão. “O Anthoni vem fazendo um grande campeonato. Hoje, eu gostaria de privilegiá-lo. Mas sabemos da capacidade e da liderança do Rochet”, complementou Roger.