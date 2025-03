Roberto Assaf: Neuroflaflu

O Fluminense passou o Estadual inteiro flertando com o fracasso. Como fez o rival, também foi mordido pela neurociência, talvez a situação – são várias – mais desagradável do futebol atual. Escalou juniores e reservas, empatou com cinco pequenos, perdeu de um deles, só ganhou de um grande, e chegou à última rodada precisando vencer o Bangu, já rebaixado, o que fez com muita dificuldade, sofrendo até os acréscimos.

O Flamengo também fez uma competição medíocre, lançando equipes inexpressivas, passando vexames diante de públicos distantes do seu tamanho e orçamento. Só passou pelas semifinais porque o Vasco hoje, na prática, tem um medo inexplicável e injustificável do Rubro-Negro. O Fluminense tenta acertar o time, embora não tenha o técnico do nível da sua importância, e o Flamengo é um monstro criado pela mídia, com base em situações positivas anteriores – a última vez que jogou bola foi em 2022.