Presidente do Santos sai em defesa de Neymar após ausência na semifinal

A ausência de Neymar, no clássico contra o Corinthians no último domingo (09/3), pela semifinal do Campeonato Paulista, segue dando o que falar. O craque passou o embate inteiro no banco de reservas do Santos por conta de um edema na coxa esquerda e desagradou boa parte da torcida. Nesta segunda-feira (10/3), o presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, saiu em defesa do camisa 10.