Palmeiras x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

A semifinal do Campeonato Paulista reserva fortes emoções, com clássicos em ambas as chaves. Nesse sentido, Palmeiras e São Paulo duelam nesta segunda-feira (10/3), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Assim, o Choque-Rei, que vale uma vaga na decisão do Estadual, acontece em jogo único, na casa do Alviverde, que teve uma campanha superior ao rival. Quem vencer enfrenta o Corinthians na final. E a Voz do Esporte fará a transmissão desta partida. O esquenta começa às 20h (de Brasília), sob o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração.