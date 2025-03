Neymar explica ausência na semi do Paulistão: ‘Queria estar em campo’

Craque ficou fora do duelo contra o Corinthians por conta de um edema da coxa e viu eliminação do Peixe no banco de reservas / Crédito: Jogada 10

Neymar foi um dos grandes nomes do clássico entre Corinthians x Santos, neste domingo (09/3), mesmo sem entrar em campo. O craque ficou o embate inteiro no banco de reservas por não reunir condições físicas e viu o Peixe perder por 2 a 1 para o Timão e dar adeus ao Campeonato Paulista. Na madrugada desta segunda-feira (10/3), o astro usou as redes sociais para explicar sua ausência no duelo decisivo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Tudo que eu queria era estar em campo hoje e ajudar de alguma forma meus companheiros… Mas, na quinta-feira passada, senti um desconforto e isso me impossibilitou de estar em campo hoje, fizemos um teste hoje de manhã e eu acabei sentindo novamente! Infelizmente faz parte do futebol… Não deu hoje, mas voltaremos ainda mais fortes para lutar pelos nossos objetivos!”, escreveu Neymar.