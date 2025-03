Newcastle vence West Ham com gol de Bruno Guimarães na Premier League

O Newcastle venceu o West Ham por 1 a 0, nesta segunda-feira (10), no Estádio Olímpico de Londres, na partida de encerramento da 28ª rodada da Premier League 2024/25. O gol da vitória foi marcado por Bruno Guimarães, no segundo tempo, e manteve o time do norte da Inglaterra na briga pelas primeiras posições. Além disso, o resultado positivo deixa o Newcastle embalado para buscar o título da Copa da Liga Inglesa no próximo domingo (16), às 13h30 (de Brasília), na final contra o Liverpool, em jogo único que será disputado em Wembley. O time, que não conquista um troféu nacional há 70 anos, garantiu a vaga na decisão ao eliminar o Arsenal com placar agregado de 4 a 0.

Na Premier League, o Newcastle conseguiu se recuperar da derrota para o Liverpool na rodada passada e chegou aos 47 pontos, na 6ª posição. Ao mesmo tempo, o time contou com o tropeço do Manchester City, que permanece em 5º, com a mesma pontuação.

Por outro lado, o West Ham faz uma temporada muito ruim e viu a sequência de duas vitórias na Premier League chegar ao fim. Dessa forma, o time segue na 16ª posição, somente duas colocações acima da zona de rebaixamento, com 33 pontos. West Ham x Newcastle As equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado. O West Ham começou pressionando e quase marcou nos primeiros segundos com Soucek, mas desperdiçou a chance. Depois do susto, o Newcastle se reorganizou e passou a buscar espaços. Porém, apesar de ambas as equipes terem criado boas oportunidades, o jogo ficou muito truncado. Assim, as equipes foram para o vestiário com o placar zerado.