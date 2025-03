Mano Menezes explica ausência de reforço do Fluminense: ‘O jogo não deixou’

Técnico diz que tinha a intenção de utilizar Joaquín Lavega por alguns minutos, porém a configuração da partida o impediu de executar mudança / Crédito: Jogada 10

O Fluminense está de volta à final do Campeonato Carioca. Assim, com o empate, sem gols, com o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, o Tricolor administrou bem a vantagem e carimbou a vaga para enfrentar o Flamengo. Na coletiva de imprensa, o técnico Mano Menezes explicou a ausência de Joaquín Lavega, que ainda não teve chance de estrear. Afinal, o comandante optou por rodar o elenco e descansar alguns jogadores. Era uma boa oportunidade de promover a estreia do uruguaio, que permaneceu no banco de reservas durante os 90 minutos.

'Eu havia falado com ele antes do jogo que a minha intenção era usá-lo durante alguns minutos, mas o jogo não deixou. Você planeja e nem tudo consegue executar. Naquela hora tive que mexer em outras peças antes e ficou para a próxima. Ele já vem treinando bem com a gente. É um jogador de lado, de velocidade. Quem sabe nos jogos das finais ele não apareça", disse.

Polêmica do VAR O treinador também falou sobre a polêmica do VAR no Estadual e reiterou o pedido de lisura e transparência, assim como uma padronização, igual para todos os clubes. Vale lembrar que no sábado (8), o Vasco reclamou de um lance em que Arrascaeta encontrou Bruno Henrique na área e alegou impedimento na jogada, que resultou no tento. “Eu não vou falar especificamente dos jogos do adversário porque seria deselegante e não cabe a nós. O que queremos sempre do lado de cá é que as coisas sejam coerentes, padronizadas e igual para todos. Mais larga, mais fina, não muda nada a dúvida que pode causar em cada lance. Não é essa a questão. É que nós dissemos quando o VAR chegou que iríamos melhorar os lances duvidosos para que o torcedor tivesse mais certeza, coisas mais transparentes e tudo. E não é isso que estamos vendo pelo Brasil”, frisou.