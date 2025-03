Luciano se revolta com marcação de pênalti: ‘Estão tentando tirar a gente do campeonato’

“Só tentei falar para ele apitar para os dois lados. Ele quer ser o protagonista do jogo. Ele quer isso! Todo mundo viu que o Arboleda tirou o pé e não foi pênalti. Eles estão tentando fazer uma final. Eles estão tentando de qualquer jeito tirar a gente do campeonato. Vamos ver se eles vão conseguir ou não”, protestou Luciano, em entrevista à CazéTV

O clássico entre Palmeiras e São Paulo, válido pela semifinal do Campeonato Paulista, teve polêmica antes mesmo do fim da partida. No final da primeira etapa, o Alviverde marcou o primeiro gol do jogo, em pênalti convertido por Raphael Veiga. O lance da penalidade revoltou os tricolores, como expressado por Luciano na saída para o vestiário.

No lance, Rafael saiu jogando errado e a bola ficou com Vitor Roque. O atacante partiu para cima e acabou caindo após contato com Arboleda. O árbitro Flávio Souza marcou o pênalti de imediato. O equatoriano se revoltou, argumentando que não tocou no jogador alviverde. O VAR não interferiu na jogada e o Palmeiras conseguiu abrir o marcador antes do intervalo.