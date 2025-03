Jogador é encaminhado ao hospital após ser vítima de racismo por adversário, na Espanha

Caso ocorreu na rodada do último domingo, 9, durante uma confusão entre as equipes ao fim da partida

Os minutos finais do duelo entre Deportivo Fabril e Rayo Cantabria, na Espanha, ficaram marcados por um vergonhoso caso de racismo. Durante uma briga entre as equipes, Diego Fuentes, reserva da Cantábria, proferiu insultos racistas contra o senelgalês Alioune Mane. A vítima precisou ser encaminhada ao hospital após a partida.

Alongo Luiña, árbitro da partida, relatou o caso na súmula a partir da denúncia de um membro da comissão do Deportivo Fabril – mandante da partida. “O auxiliar me comunicou que o jogador de número 17 [Mané] apresenta quadro de ansiedade aguda fruto do incidente. Precisou ser levado ao hospital”, dizia no documento.

Súmula cita racismo

“Enquanto nos dirigíamos para o túnel do vestiário, um membro da comissão técnica do Deportivo Fabril, que depois identifiquei como David Vidal Collazo, que estava atuando como treinador de goleiros, se aproximou de mim. Ele me disse que durante o confronto entre jogadores de ambas as equipes, que ocorreu no minuto 95, aconteceu um incidente racista.

O referido técnico me contou que um jogador do Rayo Cantabria se dirigiu a um jogador do Fabril usando expressões racistas como ‘você é um maldito macaco'”. No momento em que esses fatos ocorreram, tanto eu quanto meus assistentes estávamos no campo de jogo gerenciando o confronto mencionado. Não ouvimos nenhum insulto ou qualquer expressão de cunho racista.

O médico do Deportivo Fabril me informou que o jogador número 17 está passando por uma situação de ansiedade aguda em decorrência do incidente e que será transferido para um hospital para tratamento”.