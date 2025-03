Japa está prestigiado no Cruzeiro e aproxima de retorno ao campo

O meia Japa está cada vez mais perto de retomar suas atividades no Cruzeiro. O jovem jogador avançou na recuperação de uma lesão no tendão da coxa esquerda e a expectativa é que ele volte aos treinamentos de campo até o fim de semana.

Devido à contusão, Japa ainda não teve oportunidade de atuar em jogos nesta temporada. Em 2024, aliás, ele também lidou com lesões e passou por uma cirurgia no pé direito. Na temporada passada, participou de 15 partidas.

Assim, no caso do Sport, o interesse partiu do técnico Pepa, que esteve à frente da Toca da Raposa II em 2023 e acompanhou o desenvolvimento de Japa nas categorias de base do clube. O Bragantino, por sua vez, contou com a recomendação de Fernando Seabra, que também conhece o jogador e aprecia seu estilo de jogo.

Vale destacar, no entanto, que, apesar dos contatos, o Cruzeiro optou por recusar qualquer proposta de negociação.