Inter Miami traz mais um argentino para seu plantel

Baltasar Rodríguez chega do Racing em regime de empréstimo / Crédito: Jogada 10

Apesar do representante argentino mais vistoso do Inter Miami ser Lionel Messi, inegavelmente, o camisa 10 passa longe de ser o único do país no elenco. E o clube que já contava com nove jogadores argentinos no plantel (além da comissão técnica capitaneada por Javier Mascherano) confirmou a chegada de mais um atleta do país nesta segunda-feira (10).

Em regime de empréstimo, a equipe que disputa a Major League Soccer (MLS) oficializou a contratação do meio-campista Baltasar Rodríguez. A figura de 21 anos é cria das categorias de base do Racing e tem vínculo com os norte-americanos até dezembro de 2025.