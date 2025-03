Inter de Milão x Feyenoord: onde assistir, escalações e arbitragem

A Champions League vai afunilando e esta terça-feira (11) é dia de quatro jogos pela competição mais importante da Europa. Num deles, a Inter de Milão busca carimbar a vaga perante o Feyenoord (HOL) após vencer por 2 a 0 na ida, em plena Holanda. O jogo ocorre às 17h (de Brasília), no Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão e vale vaga nas quartas de final. Quem avançar pega o vencedor do duelo alemão entre Bayern e Bayer (na ida, vitória do time de Harry Kane por 3 a 0).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega a Inter de Milão

Invicta há cinco partidas, a Inter vem de importante virada sobre o Monza, também no Meazza, por 3 a 2, mantendo a liderança do Campeonato Italiano. A notícia ruim do jogo do último sábado (8), porém, ficou por conta da lesão de Zielinski, que precisou deixar o gramado aos 25′ da etapa final.