Igor Jesus, do Botafogo, aparece entre os mais valorizados do mundo

Observatório do Futebol do CIES divulga 100 jogadores fora das principais ligas europeias que mais tiveram valorização desde setembro

O levantamento é do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES). O estudo não leva em consideração os jogadores que não atuam nas cinco principais ligas da Europa: Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália e França.

Igor Jesus, do Botafogo , é um dos jogadores que mais se valorizaram nos últimos seis meses fora das cinco principais ligas da Europa. O centroavante, campeão brasileiro e da Libertadores em 2024, viu seu valor de mercado aumentar em € 7,8 milhões (R$ 49 milhões). Ele passou de € 8,3 milhões no dia 1º de setembro para € 16,1 milhões (R$ 101 milhões) em março.

Entre os jogadores que atuam no Brasil, Igor Jesus foi o quarto que mais se valorizou, atrás apenas de Estêvão, do Palmeiras (+ € 30,2 milhões), Paulinho, do Palmeiras (+ € 11,3 milhões) e Wesley, do Flamengo (+ € 8,3 milhões).

A liderança geral, aliás, ficou com o atacante espanhol Samu Aghehowa, do Porto, que viu seu valor de mercado saltar em € 39 milhões, estando avaliado hoje em € 68,6 milhões (R$ 430 milhões).

Igor Jesus, assim como maioria do elenco, começou 2025 com desempenho irregular. O centroavanete tem apenas um gol em oito jogos na temporada. Além disso, ele foi convocado por Dorival Júnior para os próximos dois jogos da Seleção Brasileira.