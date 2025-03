Grêmio pede adiamento dos julgamentos de Quinteros e dirigentes

O Grêmio solicitou, nesta segunda-feira (10), o adiamento dos julgamentos do técnico Gustavo Quinteros, o presidente Alberto Guerra, o vice de futebol Alexandre Rossato e o diretor de futebol Guto Peixoto. A audiência está marcada para esta terça-feira, às 17h, no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS). O Tricolor, afinal, alega que nenhum dos citados estará em Porto Alegre para o exercício de autodefesa.

A delegação gremista viaja no início da tarde desta terça-feira para o jogo contra o Athletic, pela segunda fase da Copa do Brasil. O confronto ocorre nesta quarta-feira, às 19h30, na Arena Sicredi, em São João del Rei, no interior de Minas Gerais. Assim, eles não estariam presentes no julgamento.

A solicitação de adiamento, aliás, tem em vista a decisão do Campeonato Gaúcho, que será no domingo, às 16h, no Beira-Rio. No jogo de ida, o clube Tricolor perdeu do Internacional por 2 a 0. O treinador também corre risco de perder o jogo frente ao Athletic, nesta quarta.

O que aconteceu?

Gustavo Quinteros recebeu denúncia por agressão física e invasão de campo, podendo pegar até 15 jogos de suspensão. Já os dirigentes por conta de declarações sobre a arbitragem do Campeonato Gaúcho. Os três podem ser suspensos pelo pelo prazo e 15 a 90 dias, além de multa de R$ 100 a R$ 100 mil.