Grêmio foca em solucionar indefinições em semana mais decisiva da temporada

Imortal terá que dividir atenções entre jogos pela Copa do Brasil e final do Gauchão. Equipe tem empecilhos físicos e técnicos / Crédito: Jogada 10

O Grêmio inicia a semana mais decisiva até aqui na temporada com a missão de solucionar algumas dúvidas físicas e técnicas. A situação é adversa, pois o Imortal precisará dividir suas atenções entre os duelos pela Copa do Brasil e Campeonato Gaúcho. Em um primeiro momento, a equipe enfrenta o Athletic na próxima quarta-feira (12), pela segunda fase do mata-mata nacional. Em seguida, terá pela frente o Gre-Nal que definirá o título do Estadual, no próximo domingo (16). O primeiro aspecto que causa preocupação no Tricolor Gaúcho é o desgaste físico com a viagem para a cidade de São João del Rei, local da partida. O clube traçou um planejamento logístico e calculou que o deslocamento com os voos entre ida e volta será de quatro horas. A delegação deixará o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, e desembarcará no Aeroporto Zona da Mata, em Goianá, no sul de Minas Gerais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em seguida, ainda será necessária uma locomoção terrestre até a cidade de Tiradentes, que será a sede do Grêmio no interior mineiro. Este trajeto vai exigir mais seis horas de viagem. Com isso, há um receio com a interferência na preparação também para o jogo de volta da final do Gauchão por um maior cansaço do time.

Uma possibilidade para o técnico Gustavo Quinteros seria poupar algumas peças importantes. Contudo, tal cenário se torna improvável por representar um confronto eliminatório ainda em partida única. Uma eventual eliminação precoce acarretaria em um prejuízo financeiro por conta das altas premiações com os avanços de fase na Copa do Brasil. Prováveis mudanças no time do Grêmio Com a derrota para o arquirrival no jogo de ida da decisão do Estadual e a performance negativa de alguns jogadores já seria motivo para modificações no time para encarar o Athletic. Assim, a tendência é de que o zagueiro Jemerson volte aos 11 inicias depois de cumprir suspensão automática por cartão vermelho. Com isso, Gustavo Martins deve retornar ao banco. Há uma disputa no setor criativo do Imortal por opção técnica do comandante. Neste cenário, Camilo e Dodi disputam esta vaga. No ataque, Pavón teve oportunidade como titular após se recuperar de lesão muscular. Entretanto, o argentino teve atuação negativa e o mais provável é que se torne reserva.