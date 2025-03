Garro faz desabafo após classificação para final e avisa: ‘Quarta-feira é guerra’

Argentino marcou o gol que classificou o Corinthians para a decisão, mas revelou que ainda tem dores no joelho / Crédito: Jogada 10

Rodrigo Garro voltou a ser decisivo com a camisa do Corinthians. Afinal, o argentino marcou o gol da vitória em cima do Santos por 2 a 1 neste domingo (09/3), em Itaquera, que colocou o Timão na final do Paulistão. Este também foi o primeiro tento dele na temporada. Após a partida, o jogador desabafou e projetou uma ”guerra” contra o Barcelona-EQU, pela Libertadores.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No começo do ano, o meia viveu um momento difícil ao se envolver em um acidente que deixou uma vítima fatal na Argentina. Quando retornou ao Brasil, acabou diagnosticado com uma lesão no joelho que atrasou sua estreia na temporada.

“A dor existe. Meu joelho ainda tem dor. Estou fazendo todo o possível para estar 100%, não perder jogos, estar disponível, ajudar o clube. Mas, infelizmente, a dor ainda está. Estou me ocupando disso, tentando tirar a dor e voltar a estar 100%, é o que querem todos e que eu quero”, disse Garro, que prosseguiu. “Sei que por aí não vinha jogando no nível que estava acostumado. Minha cabeça passa muita coisa, acho que ainda estou voltando fisicamente a sentir confiança e recuperar da minha lesão no joelho. Jogador passa por momento difícil na carreira. Nós temos coração, não é só jogar futebol, há uma vida, mas agora só quero desfrutar deste momento bonito que me presentearam. E quarta-feira é guerra”, completou o meia. Garro quase deixou o Corinthians Além disso, Rodrigo Garro também comentou sobre a proposta recebida do Zenit, da Rússia. O meia admitiu que era uma proposta boa, mas que não tinha desejo de deixar o Parque São Jorge neste momento.