Fora da Seleção, Endrick é o ‘9’ com melhor média de gols por minuto

De maneira inesperada, Endrick ficou de fora da convocação da Seleção Brasileira para os jogos das Eliminatórias. Mesmo com poucos minutos em campo, o brasileiro tem bom desempenho com a camisa do Real Madrid. O camisa 16 é o artilheiro do time merengue na Copa do Rei, com quatro gols. Além disso, é o centroavante que menos precisa de minutos para balançar as redes entre os atacantes que integraram a pré-lista divulgada por Dorival Júnior.

Em 2025, Endrick, aliás, fez quatro gols, 19 jogos (335 minutos no total), totalizando um gol a cada 83 minutos em campo. Ele, aliás, pode voltar a campo na próxima quarta-feira (12), diante do Atletico de Madrid, pela partida de volta da Liga dos Campeões da Europa, às 17h (Brasília).