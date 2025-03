Filipe Luís busca superar único algoz para manter 100% em finais pelo Flamengo

Desde que assumiu o Rubro-Negro, técnico perdeu apenas para o Fluminense, adversário da decisão do Campeonato Carioca 2025

No Brasileirão de 2024, o Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 0, pela 30ª rodada. Naquela ocasião, o Tricolor lutava contra o rebaixamento ao mesmo que o revés tirou o Rubro-Negro da briga pelo título da competição nacional.

O técnico Filipe Luís chegou em mais uma final e busca o seu terceiro título pelo Flamengo . No entanto, o treinador terá que superar o Fluminense, seu único algoz na sua carreira como profissional. Em dois clássicos, o Rubro-Negro soma uma derrota e um empate. Aliás, a equipe rubro-negra não conseguiu marcar contra os tricolores.

O reencontro aconteceu em 2025. O Flamengo teve mais volume e cedeu poucas oportunidades para o Tricolor, mas faltou transformar o domínio em chances claras. Assim, o jogo terminou empatado sem gols. O técnico Filipe Luís chegou a reclamar da postura do time de Mano Menezes.

“Jogo ruim? Na verdade é um jogo difícil, Fla-Flu nunca é fácil. O adversário tem suas armas. O Fluminense não tem o peso do Flamengo de ter que se impor, então é mais fácil destruir do que construir. Fizeram uma grande marcação nos nossos meio-campistas. Acredito que as melhores chances foram nossas, não lembro de nenhuma chance deles”, disse Filipe Luís após empate.

Filipe Luís pelo Flamengo

Filipe Luís assumiu o comando do Flamengo em setembro do ano passado. Ao todo, são 25 jogos, 18 vitórias, seis empates e uma derrota, além de uma sequência de 22 partidas de invencibilidade. Fora isso, o treinador, que já conquistou a Copa do Brasil e Supercopa Rei, mira a conquista pelo Campeonato Carioca. Ele, aliás, ainda faturou o título simbólico da Taça Guanabara.