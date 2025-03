Estudo confirma potencial midiático mundial de Cristiano Ronaldo

Astro português é o jogador com melhor remuneração do mundo e se notabiliza por sua capacidade de engajamento nas redes sociais / Crédito: Jogada 10

Cristiano Ronaldo recebeu a constatação da sua alta capacidade de engajamento por meio de um estudo feito pela Horizm. A empresa perita em inteligência artificial produziu um ranking que classifica o poder de engajamento e monetização dos atletas por meio de suas redes sociais. Assim, através de sua pesquisa, houve a confirmação que o astro português é o esportista com maior potencial midiático no âmbito digital. De acordo com uma avaliação da empresa Digital Value of Fans, o atacante do Al-Nassr promoveu uma arrecadação que superou os 145 milhões de euros (aproximadamente R$ 900 milhões na cotação atual) com movimentações digitais no ano passado, que tiveram conexão com a sua marca. Lionel Messi se encontra na segunda colocação, com um lucro de 38,2 milhões de euros (pouco mais de R$ 242 milhões na cotação atual).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em seguida, Mbappé com 22,1 milhões de euros de arrecadação (acima de R$ 140 milhões na cotação atual) e Neymar, com 20,1 milhões de euros (pouco mais de R$ 127 milhões na cotação atual). A primeira personalidade fora do futebol que aparece na lista é LeBron James, na quinta posição, com lucro de 18,1 milhões de euros (R$ 114 milhões). CR7, aliás, é o esportista com a melhor remuneração do mundo e acumula um público de mais de 1 bilhão de pessoas levando em consideração todas as suas redes sociais. Além disso, o astro português também lidera outros quesitos na pesquisa como maior número de seguidores, crescimento nas redes sociais e público.

Top10 esportistas com maior poder de engajamento 1. Cristiano Ronaldo – € 145,8M (R$ 900 milhões)

2. Lionel Messi – € 38,2M (R$ 242 milhões)

3. Kylian Mbappé – € 22,1M (R$ 140 milhões)

4. Neymar – € 20,1M ( R$ 127 milhões)

5. LeBron James – € 18,1M (R$ 114 mlhões)

6. Toni Kroos – € 9,9M (R$ 62 milhões)

7. Mohamed Salah – € 7,9M (R$ 50 milhões)

8. Steph Curry – € 7,4M (R$ 46,9 milhões)

9. David Beckham – € 6,9M (R$ 43,7 milhões)

10. Sergio Ramos – € 5,7M (R$ 36 milhões) Cristiano Ronaldo foi desfalque do Al-Nasrr por motivo incomum Em rara ocasião, o atacante Cristiano Ronaldo foi desfalque de uma partida. O astro português que se notabiliza pelo seu empenho em treinos, jogos e até na meta de alcançar recordes não esteve entre os relacionados do Al-Nassr para compromisso pela Liga dos Campeões da Ásia na última semana. O clube da Arábia Saudita tomou tal decisão como uma forma de evitar consequências para o camisa 7.