Estêvão busca primeiro gol em clássicos para por Palmeiras em mais uma final

Atacante ainda não marcou contra os principais rivais do Verdão. Ele terá uma chance nesta segunda, contra o São Paulo, pela semi do Paulistão

O Palmeiras mira o tetracampeonato Paulista e para isso aposta todas as sua fichas no seu jogador mais talentoso: Estêvão. O garoto vem sendo o grande protagonista do Verdão na competição, mas para realmente se mostrar decisivo, o atacante precisa quebrar um jejum com a camisa alviverde: marcar gol em um clássico.