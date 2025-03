Em resposta a influenciador, Tiago Leifert critica Neymar

O jornalista ressaltou que Neymar deveria estar acostumado com as críticas, pois está 'no jogo' há muito tempo

Neymar ficou de fora da derrota do Santos para o Corinthians por 2 a 1, na noite deste domingo (9), na Néo Química Arena, em jogo válido pela semifinal do Campeonato Paulista. Após a partida, o influenciador César Augusto questionou a ausência do jogador, sendo prontamente rebatido por Neymar. A situação chamou a atenção do jornalista Tiago Leifert, que discordou da postura do camisa 10.

Ao ver a declaração do influenciador, Neymar respondeu com a seguinte mensagem: “Fica quieto que é melhor, fera”. Leifert, durante uma live em seu canal no YouTube, criticou a atitude do jogador e reforçou a necessidade de saber lidar com as críticas.