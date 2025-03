Em meio a rumores de affair, ex de jogador do Flamengo cita karma: ‘É uma p***’

No post, a influenciadora aparece com um vestido preto e com parte das pernas à mostra em duas das três fotos. A primeira, é uma selfie. Já na legenda, ela escreveu em inglês: “O karma é uma put*, bem, certifica-te de que a put* é bonita”.

Jordana Holleben, ex de Allan Souza, do Flamengo, postou uma foto e uma legenda sugestiva após sair a notícia de que o jogador está vivendo um novo affair. Vale ressaltar que os dois vivem um processo de divórcio tumultuado nos últimos meses.

O novo casal começou a se relacionar pelas redes sociais, onde Allan iniciou conversa com Watson através de direct no Instagram. Assim, tiveram um primeiro encontro, um jantar a dois – dia em que rolou o primeiro beijo. Dessa forma, de acordo com pessoas próximas, depois disso eles não se desgrudaram mais.

Fontes revelaram que os dois se conheceram pouco depois da briga do jogador com Jordana, que culminou numa medida protetiva – baseada na Lei Maria da Penha – contra ele. O caso ocorreu em fevereiro, após o atleta ‘invadir’ a antiga residência do casal, empurrar Holleben e sair com os filhos sem autorização prévia.

Allan está vivendo um affair com Luiza Watson, cirurgiã dentista, que já teve seu nome veiculado na mídia devido ao namoro com o ator Cauã Reymond e ao envolvimento com Gabriel Medina. A médica, natural de Juiz de Fora, em Minas Gerais, se mudou recentemente para o Rio de Janeiro.

“Ele está encantado com ela, pagando paixão mesmo. O único problema tem sido a agenda dos dois, porque muitas vezes ela não está na cidade e ele viajando com o time ou treinando”, contou um amigo do jogador ao jornal ‘Extra’.

As obrigações com os filhos impediram que os dois curtissem o carnaval juntos no Rio de Janeiro. O atleta ficou com os filhos, enquanto Jordana Holleben caiu na folia e inclusive compareceu à Sapucaí para curtir os desfiles das escolas de Samba. Luiza Watson também esteve presente no local, mas curtiu com amigos em outra área vip do Sambódromo.

Divórcio de Jordana e Allan

O casamento de mais de seis anos entre Jordana e Allan chegou ao fim em dezembro, mas já estava em crise há meses antes do término. A influenciadora, responsável por dar entrada nos papéis do divórcio, matutava a ideia de separação desde maio – pouco depois de um dos afastamentos do ex-casal. A ideia partiu de uma insatisfação de Jordana, que enfrentava problemas pessoais à época.