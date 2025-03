Dupla Fla-Flu sobra e faz quinta final de Carioca em seis anos

Flamengo e Fluminense já disputaram o título do Estadual em 15 ocasiões, com nove taças para o Tricolor e seis para o Rubro-Negro

Ao longo da história do Campeonato Carioca (que já passou por inúmeros regulamentos), os rivais disputaram o título 15 vezes, com nove títulos para os tricolores e seis títulos para os rubro-negros. Nas últimas quatro finais, foram duas conquistas para cada lado.

Virou rotina? Flamengo e Fluminense vão decidir, novamente, o título do Campeonato Carioca de 2025. Pela quinta vez nos últimos seis anos, os maiores campeões do estadual se encontram na decisão. Atual campeão, o Rubro-Negro está em sua sétima final consecutiva e busca o 39º título. Do outro lado, o Tricolor quer o 35º troféu da competição. A dupla também sobra no mata-mata da competição desde 2021.

Em 2020 e 2021, o Flamengo, afinal, conquistou o título. Já em 2022 e 2023, o Fluminense sagrou-se bicampeão sobre os adversários. No ano passado, a dupla Fla-Flu, por sua vez, fez a semifinal do Carioca. Afinal, o Rubro-Negro levou a melhor e, posteriormente, venceu o Nova Iguaçu na decisão.

Após mudança do Carioca de 2021, com Taça Guanabara em turno único e Taça Rio sendo disputada entre quinto e oitava colocado, Fla-Flu foi recorrente. Em cinco edições, o título da Taça Guanabara e Carioca, aliás, sempre terminou nas mãos da dupla. O Rubro-Negro faturou o turno em 2021, 2024 e 2025, enquanto o Tricolor conquistou o bicampeonato do turno em 2022 e 2023. Já o título estadual terminou nas mãos dos rubro-negros em 2021 e 2024, e com os tricolores em 2022 e 2023.

Por fim, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou as datas das finais. O primeiro jogo acontece na quarta-feira, dia 12 de março, às 21h30, no Maracanã. A segunda partida, por sua vez, será no sábado, dia 15 de março, ou domingo, dia 16 de março.