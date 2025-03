Dória, ex-Bota e São Paulo, marca gol sensacional no México

Desde 2018 atuando ininterruptamente no futebol mexicano, o zagueiro brasileiro Dória chamou a atenção, no último fim de semana, por uma ação ofensiva das mais espetaculares.

Isso porque, no duelo onde o Atlas visitou a equipe do Tijuana, pelo Clausura 2025 da Liga MX, o defensor ex- Botafogo e São Paulo marcou ao melhor estilo “escorpião” após cobrança de escanteio.

Com a bola vindo em suas costas e diante do pouco espaço para reação, o zagueiro não hesitou em dar de calcanhar, no alto. E o que poderia ser uma finalização pouco efetiva virou um lindo gol após a bola morrer no canto esquerdo do goleiro José Rodríguez.

Além da plasticidade, o tento teve caráter fundamental de reação pois, naquele momento, o Atlas perdia por 3 a 0. Desse modo, o emocionante triunfo de virada, por 4 a 3, tornou o gol ainda mais relevante em terras mexicanas.

Com formação no Bota, Dória passou por Olympique de Marselha (duas vezes), São Paulo, Granada e Yeni Malatyaspor, da Turquia. Há sete anos, ele construiu uma bela e consistente história no Santos Laguna antes de desembarcar, na metade de 2024, em Guadalajara. No atual clube, são 28 partidas e dois tentos assinalados.